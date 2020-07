Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Schwerer Verkehrsunfall

Kappelrodeck (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, kam es in Kappelrodeck in der Straße Besenstiel zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger VW-Fahrer erfasste mit seinem Pkw eine 48-jährige Fußgängerin. Die durch die Kollision schwer verletzte Fußgängerin musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Offenburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

/FDR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 21 0

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell