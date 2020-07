Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau-Hörden - Polizei bittet um Hinweise zu Exhibitionisten

Gaggenau-Hörden (ots)

Zwei jugendlichen Mädchen dürfte am Samstagmittag in der Murg der Spaß am Baden vergangen sein, als sie am gegenüberliegenden Ufer einen onanierenden Mann entdeckten. Die beiden 16-Jährigen vergnügten sich im Bereich des Sportplatzes im kühlen Nass, als sie gegen 13:30 Uhr auf einem Trampelpfad im Wald den Mann mit heruntergelassenen Hosen erblickten. Energische Rufe in Richtung des bislang Unbekannten veranlassten den Wüstling in Richtung Weinau zu flüchten. Er wird als klein und untersetzt beschrieben und soll ein weißes, ärmelloses Shirt getragen sowie ein blaues Handy mitgeführt haben. Eine sofortige Fahndung nach dem mutmaßlichen Exhibitionisten verlief im Sande. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Hinweise zu dem nun Gesuchten.

