POL-MS: Auto landet auf dem Dach - Drei Schwerverletzte

Münster

Bei einem Unfall am Freitagvormittag (10.7., 11.20 Uhr) an der Straße Am Max-Klemens-Kanal mit zwei Autos wurden drei Menschen schwer verletzt.

Ein 81-jähriger Telgter war mit seinem Ford auf der der Straße Hölkenbusch unterwegs und beabsichtigte die Straße Am Max-Klemens-Kanal zu queren. Zeitgleich fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Skoda auf dem Max-Klemens-Kanal in Richtung Münster. Im Kreuzungsbereich stießen die Wagen zusammen, der Skoda schleuderte über die Straße und landete auf dem Dach im Graben. Rettungskräfte brachten den 81-Jährigen und den 79-jährigen Münsteraner sowie dessen 85-jährige Beifahrerin aus Greven schwerverletzt in Krankenhäuser. Der Verkehr wurde umgeleitet, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

