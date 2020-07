Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Imbiss an der Wolbecker Straße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen am Donnerstagmorgen (9.7., 3 bis 9 Uhr) in einen Imbiss an der Wolbecker Straße ein.

Die Täter öffneten ein Fenster des Ladens gewaltsam, durchsuchten die Räume und flüchteten mit einem dreistelligen Bargeldbetrag in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge hatte gegen drei Uhr ein Pärchen vor dem Imbiss beobachtet. Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß, hatte eine schmale Statur, kurze schwarze Haare und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Die Frau ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, hatte eine normale Statur und längere blonde Haare. Sie trug eine weiße Hose und hatte Gehilfen dabei.

Eventuell können das Paar oder weitere Zeugen Angaben zu der Tat machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

