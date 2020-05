Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Opfer eines Straßenraubes wurde eine 19-Jährige aus Hamm am Freitag, 8. Mai, auf dem Huesmannweg nahe des Nordenfriedhofs. Sie war dort gegen 11.30 Uhr mit einem Kinderwagen unterwegs. Ihre Handtasche hing über der Schulter. Plötzlich näherte sich von hinten ein Mann auf einem Fahrrad und riss im Vorbeifahren die Handtasche, in der sich u.a. Bargeld befand, von der Schulter. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seiner Beute in Richtung Nordenstiftsweg davon. Der Flüchtige ist dunkelhäutig und trug ein schwarzes Basecap sowie eine dünne, auffällig hellblaue Jacke. Sein Fahrrad wirkte neuwertig. Die junge Frau blieb unverletzt. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (hei)

