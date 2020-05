Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit Leichtverletzter

Hamm-Mitte (ots)

Eine 23-jährige Opelfahrerin aus Münster wurde am Freitag, 8. Mai, gegen 13 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Ostenallee leicht verletzt. Ein 42-Jähriger Hyundaifahrer aus Hamm bog mit seinem Auto von der Wilhelminenstraße nach links auf die Ostenallee ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel der 23-Jährigen, die auf der Ostenallee geradeaus in Richtung Westen fuhr. Sie konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Ihr Opel musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Ostenallee zwischen Hesslerstraße und Josef-Schlichter-Allee gesperrt werden.(hei)

