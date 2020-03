Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Vater rettet Sohn vor Haftstrafe

Rostock (ots)

Glück hatte am Montagabend ein 39-jähriger Mann, dessen Vater ihn vor einer Haftstrafe bewahrte. Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein stellten bei der Kontrolle des Mannes fest, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft Freiburg per Haftbefehl gesucht wurde. Dem Fahndungsersuchen lag ein Strafbefehl des Amtsgerichts Lörrach aus dem Jahre 2015 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zugrunde, mit dem der 39-Jährige zu einer Geldstrafe von 3.500,- Euro verurteilt wurde. Von diesen 3.500,- Euro war noch eine Reststrafe in Höhe von nunmehr 2.550,- Euro bzw. 51 Tage Ersatzfreiheitsstrafe offen. Der Vater des 39-Jährigen suchte dann die nächste Bundespolizeidienststelle in seiner Nähe, hier am Seehafen Rostock, auf, um die Geldstrafe nebst Kosten in Höhe von insgesamt 2.874,87 Euro zu bezahlen. Nach Rücksprache und Übersendung der Zahlungsbelege an die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein konnte der 39-jährige Mann dann seine Heimreise antreten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell