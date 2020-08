Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Polizei mit Dienstfahrrädern auf Streifenfahrt 12.8.20

Bild-Infos

Download

Tuttlingen (ots)

Das sommerliche Wetter nützt auch die Tuttlinger Polizei, um mit Dienstfahrrädern auf Streife zu gehen. Neben der Bürgernähe nützt sie das umweltfreundliche Verkehrsmittel überwiegend zur Verkehrsüberwachung im Innenstadtbereich. Hauptsächlich Gurtmuffel und Handy-Telefonierer am Steuer sollen erkannt und gleich belehrt werden. Aber auch das Verhalten von Auto- und Fahrradfahrern an Ampeln läst sich mit dem Dienstfahrrad besser überwachen. Am vergangenen Mittwochmorgen kam es allerdings nur zu wenigen Verstößen. Drei Beamte stellten nur einige wenige Gurt- und Handyverstöße fest. Ein Fahrradfahrer musste zudem mündlich verwarnt werden, weil sein Fahrrad nicht den Vorschriften entsprach. Die Tuttlinger Polizei nutzt bereits seit einiger Zeit ihre komfortablen E-Bikes zu Kontrollen. Insbesondere dann, wenn es das Wetter zulässt und viel Personen- und Fahrzeugverkehr in der Innenstadt unterwegs ist. Die Beamten haben hierfür und bei Bedarf eine spezielle Fahrradausstattung und stehen ständig im Kontakt mit der Polizeiwache. Oft werden sie von Bürgern auch angesprochen und um Rat gefragt.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell