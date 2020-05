Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeuge ruft Polizei

Am Montag soll ein 58-Jähriger eine Frau in Heidenheim sexuell belästigt haben.

Gegen 18.15 Uhr war der Zeuge in der Ulmer Straße unterwegs. Weil er dort ein Frau liegen sah, die angab sexuell belästigt worden zu sein, rief er die Polizei. Auch der mutmaßliche Täter sei noch vor Ort, sagte er. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Tatverdächtige mit der Frau in seinem Pkw unterwegs gewesen sein. Weil er seine Mitfahrerin auf der Fahrt sexuell belästigt und geschlagen haben soll, forderte die Frau das Stoppen des Auto. In der Ulmer Straße muss der 58-Jährige angehalten und die 68-Jährige aus dem Auto gezogen haben. Die Frau fiel auf die Straße, was ihren Begleiter aber nicht davon abgehalten haben soll, weiter zu grapschen. Erst als der Zeuge kam, ließ er von ihr ab. Die Kriminalpolizei in Heidenheim (07321/3220) hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminalisten wollen den genauen Hergang der Tat und die Hintergründe dafür herausfinden.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Wer etwas beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.

