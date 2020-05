Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Ermittler machen Räuber dingfest.

Ulm (ots)

Weil er im Verdacht steht, einen Jugendlichen ausgeraubt zu haben, muss sich ein 25-Jähriger nun verantworten: Der Mann soll mit dem 16-Jährigen am Samstag im Bus unterwegs gewesen sein. An der Haltestelle in der Wielandstraße müssen beide gegen 22.30 Uhr ausgestiegen sein. Der Tatverdächtige soll seinen Mitfahrer dort bedroht und geschlagen haben. Außerdem hätte er ihn aufgefordert, Bares herauszugeben. Weil der Jugendliche kein Geld dabei gehabt haben soll, hätte der 25-Jährige ein Armband und eine Kette erbeutet, so die ersten Erkenntnisse. Anschließend wäre der Täter zu Fuß geflüchtet. Der 16-Jährige hatte sich das Aussehen des Täters gemerkt und der Polizei beschrieben. Die fahndete und konnte dann gegen 23 Uhr einen Mann festnehmen, auf den die Beschreibung passte. Die Beamten durchsuchten auch dessen Wohnung und fanden Beweismittel. Der Tatverdächtige wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Göppinger Kriminalpolizei (07161/632360) dauern noch an. Die Beamten wollen den genauen Hergang der Tat erforschen.

