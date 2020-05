Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gefährliches Überholmanöver

Zu einem Unfall auf der Gegenfahrbahn führte das Überholmanöver eines Unbekannten Am Montag.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Seat von Hohenstaufen in Richtung Maitis. Hinter ihr fuhr eine 26-Jährige mit ihrem Citroen. In einer langezogenen Rechtskurve kam ein silberner Pkw mit Anhänger entgegen. Der überholte gerade in einem unübersichtlichen Bereich einen Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden machte die Seat Fahrerin eine Vollbremsung. Die Citroen Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr dem Seat in das Heck. Bei dem Unfall erlitten beide Frauen leichte Verletzungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. Der unbekannte Fahrer des silbernen Autos fuhr weiter. Hierbei soll es sich um ein älteres Autos mit Anhänger gehandelt haben. Den sucht nun das Polizei Göppingen (Telefon 07161/632360) und hofft auf Hinweise von Zeugen.

+++++++ 0876025

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell