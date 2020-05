Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - In kurzer Zeit Auto kaputt

Nach einem Flüchtigen sucht seit Montag die Heidenheimer Polizei.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, wurde am späten Vormittag ein Auto beschädigt. Der BMW parkte ab 11.15 Uhr etwa eine halbe Stunde in der Königsbronner Straße. Als der Besitzer zurückkam, war der Wagen ramponiert: Am vorderen Kotflügel links prangte ein Schaden, den die Polizei auf rund 3.000 Euro schätzt. Wer den Schaden verursacht hat, ist nicht bekannt. Derjenige hat offenbar die Flucht ergriffen. Die Heidenheimer Polizei (Hinweis-Tel. 07321/3220) ermittelt jetzt und sucht den Täter.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer sich seiner Verantwortung nicht stellt handelt nicht nur unsozial sondern auch kriminell. Wegen dieser Straftat drohen Strafen, auch der Führerschein kann entzogen werden. Wer dagegen wartet und den Unfall dem Geschädigten oder der Polizei meldet, hat im Regelfall allenfalls ein Bußgeld zu befürchten.

