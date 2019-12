Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 27.12.2019: Größerer Polizeieinsatz in Wieseck+++Mehrere Blutentnahmen über die Feiertage+++ Auseinandersetzung in der Diskothek+++ Fußgängerin verletzt

Gießen (ots)

Gießen: Polizeieinsatz in Wieseck

Mit einem Einsatz von mehreren Streifenwagen und einer Spezialeinheit endete eine Aktion am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags. Eine 50 - Jährige wurde gegen 19.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Straße Hunfeld festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik gebracht. Zunächst waren am frühen Abend (gegen 16.45 Uhr) Meldungen über einen räuberischen Diebstahl bei der Polizei eingegangen. Offenbar hatte die 50 - Jährige aus Gießen eine Tankstelle betreten, verschiedene Getränke ausgesucht und auf die Verkaufstheke gelegt. Sie legte dann, offenbar um damit zu bezahlen, ihren Ausweis und eine EC-Karte vor. Als dies nicht funktionierte, ging die Gießerin offenbar mit den Getränken nach draußen. Dabei wurde sie von einer Angestellten angesprochen. Sie bedrohte die Angestellte offenbar mit einem Elektroschocker. Durch den zurückgelassenen Ausweis kamen die Beamten der mutmaßlichen Diebin schnell auf die Spur. Als die Beamten an der Wohnung in Wieseck eintrafen, drohte sie, sich anzuzünden und randalierte mit einer Axt. Die Wohnung wurde danach durch mehrere Einsatzkräfte umstellt. Beamte einer Spezialeinheit konnten die 50 - Jährige widerstandslos festnehmen. Sie wurde anschließend in eine Psychiatrie eingeliefert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen/Pohlheim/Buseck/Heuchelheim: Mehrere Blutentnahmen nach Kontrollen

Bei mehreren Kontrollen an Weihnachten mussten einige Autofahrer aus dem "Verkehr gezogen werden". Die beiden ersten Autofahrer wurden am frühen Morgen bzw. am Abend des 24. Dezembers in der Leipziger Straße in Buseck bzw. in der Robert-Sommer-Straße in Gießen überprüft. Bei einem 31 - Jährigen stellte es sich in Buseck schnell heraus, dass er zuvor offenbar Marihuana zu sich genommen hatte. Als der Test positiv reagierte, musst er mit zur Blutentnahme. Ebenfalls mit zur Blutentnahme musst ein 45 - Jähriger Autofahrer. Polizeibeamte hatten eher zufällig mitbekommen, wie der Autofahrer am Steuer offenbar Heroin zu sich nahm. Kurz danach konnte der 45 - Jährige in der Robert-Sommer-Straße in Gießen gestoppt werden. Bei den Ermittlungen stellte es sich heraus, dass er keinen Führerschein hat. Auf einer Landestraße bei Garbenteich wurde ein 42 - Jähriger gestoppt. Der Autofahrer aus Hungen war offenbar mit etwa 1,4 Promille unterwegs. Er musste nach dem Alkoholtest mit zur Blutentnahme. Seinen Führerschein ist er zunächst erst Mal los. Der Führerschein eines 18 - Jährigen aus Linden wurde am ersten Weihnachtsfeiertag beschlagnahmt. Der Heranwachsende wurde in der Frankfurter Straße in Gießen überprüft. Bei ihm stellte es sich schnell heraus, dass er Drogen vor Fahrtantritt zu sich nahm. Ähnlich erging es auch einem 24 - Jährigen aus Berlin am frühen Freitagmorgen in der Rodheimer Straße in Heuchelheim. Auch bei ihm hatte sich der Verdacht auf Drogenkonsum ergeben. Auch er musste mit zur Blutentnahme.

Gießen: Auseinandersetzung in der Diskothek

Am frühen Freitagmorgen kam es offenbar zu einem Angriff von mehreren Personen auf einen 24 - Jährigen. Vermutlich kam es in der Diskothek bereits zu Streitigkeiten zwischen dem 24 - Jährigen und mehreren Personen. Anschließend soll der Geschädigte sowohl durch Schläge als auch durch Tritte verletzt worden sein. Auch andere Personen, die dem 24 - Jährigen helfen wollten, bekamen Schläge ab. Als die Polizei eintraf, konnte noch einer aus der Gruppe, ein 17 - Jähriger aus Nidda, festgenommen werden. Den anderen Schlägern gelang die Flucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Am Tank manipuliert

An einem in der Amtsgerichtstraße abgestellten PKW haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (1. Weihnachtstag) den Tankdeckel beschädigt. Offenbar hatten die Täter den Tankdeckel geöffnet und möglicherweise eine unbekannte Flüssigkeit eingefüllt. Die Ermittlungen sollen ergeben, ob und welche Flüssigkeit dabei in dem Tank des Opel Insignia aufgefüllt wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Pohlheim: Farbschmierereien hinterlassen

Am Schwimmbad in Watzenborn-Steinberg haben Unbekannte zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen einen Schaden von mehreren hundert Euro hinterlassen. Die Unbekannten hatten an dem Hallenbadgebäude mittels orangener und blauer Farbe mehrere sogenannter Tags hinterlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: Fußgängerin verletzt

Zu einem Unfall, bei dem eine 73 - Jährige verletzt wurde, kam es am späten Dienstagvormittag in der Bismarckstraße in Grünberg. Die Frau hatte einen Fußgängerweg im Bereich der Schulstraße "überquert", als eine 45 - Jährige, die mit ihrem Renault Twingo aus Richtung Frankfurter Straße angefahren kam. Offenbar hatte die Autofahrerin die Fußgängerin zu spät bemerkt. Sie erfasste die Frau, die dann stürzte und sich Verletzungen zuzog. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Staufenberg: Bremsen nicht funktionsfähig

Offenbar einen Defekt an der Bremse seines Krankenfahrstuhls hatte ein 48 - Jähriger am Dienstagnachmittag in der Hachborner Straße in Mainzlar. Der Staufenberger war gegen 17.00 Uhr auf einem Gefällstück unterwegs, als die Bremse nicht funktionierte. Dabei riss das linke hintere Rad ab. Der 48 - Jährige kam mit seinem Elektromobil von der Straße ab und prallte gegen einen dort geparkten Geländewagen. Dabei entstand ein Schaden von über 1.000 Euro. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Zu schnell in den Kreisverkehr

Am ersten Weihnachtstag, gegen 08.00 Uhr, war ein 33 - jähriger aus Marburg mit seinem PKW offenbar auf der B 49 zu schnell unterwegs. Der Autofahrer hatte die Anschlussstelle Klein-Linden verlassen. Beim zweiten Kreisverkehr kam er nach rechts von der Straße ab. Der PKW prallte gegen einen Begrenzungspfahl. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Unfallflucht in der Friedrichstraße

Offenbar beim Vorbeifahren hat ein Unbekannter mit seinem PKW am letzten Wochenende in der Friedrichstraße einen dort geparkten Audi Q 5 an der linken Seite beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß im Wartweg

Einen Zusammenstoß zwischen zwei PKW gab es am Dienstagmittag im Gießener Wartweg. Ein 40 - Jähriger war mit seinem VW Up im Wartweg unterwegs und wollte nach links in den Aulweg einbiegen. Offenbar übersah er den PKW eines 37 - Jährigen, der entgegenkam und geradeaus Richtung Fichtestraße fahren wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 11.000 Euro. Der 40 - Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Mehrere Unfallbeteiligte

Zwischen den beiden Anschlussstellen Fernwald und Reiskirchen kam es am Donnerstagmittag zu einem Unfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 48 - Jähriger aus Berlin war mit seinem Opel Zafira in Richtung Norden unterwegs, als er wegen eines Rückstaus abbremsen musste. Die direkt dahinterfahrende 43 - Jährige aus Sankt Julian schaffte es noch, ihren Opel Adam rechtzeitig anzuhalten. Nicht mehr geschafft hat es dann aber ein 53 - Jähriger aus Heidelberg mit seinem Volvo. Er prallte mit hoher Wucht auf den PKW der 43 - Jährigen. Deren PKW wurde dann nach links gegen eine Betonwand geschoben. Dabei wurde auch der PKW des Berliners beschädigt. Die 43 - Jährige und eine 45 - Jährige, die in dem Auto des Heidelbergers saß, wurden verletzt. Der Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

