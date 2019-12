POL-GI: Pressemeldungen vom 23.12.2019: Einsatz des Tasers in Gießen+++Auf dem Spielplatz gezündelt+++Pizzabäcker zusammengeschlagen+++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Großer Polizeieinsatz in der Henriette-Fürth-Straße / Tasereinsatz

Offenbar nicht zu beruhigen waren mehrere Personen am frühen Samstagmorgen in der Henriette-Fürth-Straße in Gießen. Die Maßnahmen endeten dann mit einer Festnahme und dem Tasereinsatz. Zunächst war der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet worden. Beim Eintreffen der ersten Streifen waren noch zwei Schlägereien im Gange. Offenbar richteten sich die Aggressionen der Personen in der Folge gegen die Streifenbesatzungen. Auch als weitere Streifenwagen dort eintrafen, ließen sich einige nicht beruhigen. Gegen einen 37 - Jährigen, der sich besonders aggressiv verhielt, mussten die Beatmen den Taser einsetzen. Der 37 - Jährige musste dann zur Beobachtung in eine Klinik gebracht werden. Anzeigen wegen Widerstand gegen Polizeibeamte wurden eingeleitet. Eine 39 - Jährige wurde wegen solch einer Widerstandshandlung vorläudig festgenommen. Die Ermittlungen dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Auf dem Spielplatz gezündelt?

Am Samstag, gegen 18.50 Uhr, haben Unbekannte offenbar auf einem Spielplatz in der Pater-Delp-Straße gezündelt. Die Unbekannten hatten offenbar einen größeren Zeitungsstapel auf einem Spielturm in Brand gesetzt. Aufmerksame Zeugen hatten das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Der Brand konnte dadurch schnell gelöscht werden. Glücklicherweise entstand nur leichter Sachschaden. Die Zeugen konnten drei Jugendliche nach dem Feuer wegrennen sehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: 14 - Jährige verletzt

In der Clevelandstraße wurde eine 14 - Jährige am Samstag, gegen 17.00 Uhr, verletzt. Unbekannte hatten bei der Jugendlichen geklingelt und sie offenbar aus dem Haus gelockt. Daraufhin wurde sie von einer Person festgehalten, während eine andere Person ihr mit einem spitzen Gegenstand leichte Verletzungen zufügte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Schmierereien am Theatergebäude

Einen Schaden von etwa 1.000 Euro haben Unbekannte am letzten Wochenende an einer Tür und einer Wand des Gießener Theaters hinterlassen. Die Unbekannten hatten mittels weißer Sprayfarbe verschiedene Botschaften hinterlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Hungrige Schläger?

In der Grünberger Straße fahndete die Polizei am späten Samstagabend nach vier Schlägern. Die Männer hatten offenbar eine Pizzeria aufgesucht und den Betreiber trotz der bereits geschlossenen Küche aufgefordert, Essen zuzubereiten. Als der 41 - Jährige den Unbekannten erklärte, dass die Küche schon geschlossen sei, schlugen und traten die Täter auf ihn ein. Die Personen stiegen danach in einen Audi, an dem sich Gießener (GI) Kennzeichen befanden. Sie konnten unerkannt entkommen. Der erste Mann soll mit 190 Zentimeter auffallend groß und athletisch sein. Eine Beschreibung der drei anderen Personen liegt noch nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Autos mit blauer Farbe besprüht

Im Spitzwegring haben Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen einen PKW mit blauer Farbe besprüht. Eine ähnliche Straftat wurde im fast identischen Zeitraum in der Karl-Brenner-Straße angezeigt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Vor Haustür gezündelt?

Eine kleine Brandmarke stellte ein Bewohner am frühen Montagmorgen an einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Watzenborn-Steinberg fest. Der Zeuge hatte zunächst verdächtige Geräusche gehört und gegen 03.35 Uhr vor dem Haus einen Mann entdeckt. Der Unbekannte hielt offenbar in der einen Hand eine Zeitung und in der anderen Hand einen anderen Gegenstand. Sehr wahrscheinlich hatte er kurz zuvor die kleine Brandmarke an der Tür des Hauses hinterlassen. Der Unbekannte flüchtete danach in unbekannte Richtung. Er soll zwischen 45 und 50 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß sein. Er habe, so der Zeuge, dunkle Haar sowie einen schwarz-olivgrünen Parka getragen. Möglicherweise befand sich bei dem Unbekannten noch eine weitere Person. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Massiv an Tür gehebelt

An einer Tür eines Mehrfamilienhauses in der Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg haben Unbekannte am letzten Wochenende massiv gehebelt. Die Täter waren offenbar unbemerkt in das Treppenhaus gelangt und machten sich dann an der Wohnungstür zu schaffen. Dabei rissen sie die Tür aus der Verankerung und richteten so einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Vermutlich wurde aus der Wohnung nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Schaden am Geldautomaten angerichtet

Im Tannenweg in Großen-Linden haben Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Die Unbekannten hatten offenbar das Display und die Bedienung gezielt zerstört. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Mehrere Streifenwagen mussten anrücken

Eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen wurden am Freitag, gegen 20.20 Uhr, im Bereich der Schwimmbadstraße in Lollar gemeldet. Offenbar wurde im Verlauf dieses Streits ein 34 - Jähriger von anderen Personen mit einem Messer verletzt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht in der Gottlieb-Daimler-Straße

Am Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße zu einer Unfallflucht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem auffälligen lilafarbenen 3er BMW mit rumänischen Kennzeichen. Die Fahrerin des PKW hatte einen dort abgestellten schwarzen Seat Leon an der hinteren rechten Seite beschädigt. Anschließend fuhr die Unbekannte trotz Schadens von mehreren Hundert Euro davon und beging eine Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Röntgenstraße

Ein VW Touran wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in der Gießener Röntgenstraße beschädigt. Der Unbekannte Autofahrer hatte an der vorderen linken Seite des PKW einen Schaden von fast 1.000 Euro hinterlassen und fuhr davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Neustadt

Im Parkhaus Neustädter Tor, auf der Westseite der Ebene P 4, kam es am Mittwochnachmittag (18.12.2019) zu einer weiteren Unfallflucht. Der graue Audi Q 5 wurde an der Rückseite beschädigt. Die Reparaturkosten liegen bei etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Offenbar rote Ampel übersehen

In der Licher Straße kam es am Sonntag, gegen 16.10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 50 - Jähriger leicht verletzt wurde. Ein 20 - Jähriger aus Laubach war mit seinem Opel Astra auf der Licherstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Offenbar beachtete er dabei nicht, dass die Ampel für seine Spur bereits "rot" anzeigte. Er prallte mit seinem PKW gegen den PKW eines 50 - Jährigen aus Gießen. Der Fahrer eines Dacia war von der A 485 gekommen und wollte in Richtung Lich abbiegen. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

