POL-GI: Pressemeldungen vom 20.12.2019: Stiller Alarm und die Folgen+++Zigaretten in Hungen/Villingen erbeutet+++Land Rover nach Unfallflucht gesucht

Grünberg: Stiller Alarm und die Folgen

Einem aufmerksamen Lasterfahrer war es zu verdanken, dass zwei Autofahrer, die offensichtlich zuvor Drogen eingenommen hatten, am Donnerstagabend entlang der A 5 angehalten werden konnten. Beide Männer waren offenbar auch ohne die notwendige Fahrerlaubnis unterwegs. Der Lasterfahrer hatte der Polizei gegen 02.00 Uhr gemeldet, dass er ein Auto im Bereich der Abfahrt Friedberg (Wetterau) in nördlicher Richtung gesehen habe. An diesem Auto habe ein Blinklicht geleuchtet. Wahrscheinlich, so der Zeuge, handelte es sich bei dem Fahrzeug um ein Taxi. Mehrere Streifenwagen fahndeten danach nach dem mutmaßlichen Taxi. Möglicherweise, so die Vermutung der Ermittler, hatte der Fahrer des "Taxis" den sogenannten stillen Alarm wegen einer Notlage ausgelöst. Im Bereich des Autohofs Mücke konnte das in Frage kommende Fahrzeug wenig später angehalten werden. Darüber hinaus hielten die Beamten noch einen weiteren PKW, der offenbar im Konvoi mit dem gesuchten Fahrzeug in Richtung Norden unterwegs war, an. Es stellte sich heraus, dass sich dabei um kein Taxi handelt und an dem Auto ein gelbes Blinklicht angebracht war. Der PKW, ein Ford Focus mit Kennzeichen aus dem Landkreis Hochtaunus (HG), wurde von einem 31 - Jährigen polnischen Staatsangehörigen aus Königsstein gefahren. Es konnte ermittelt werden, dass der 31 - Jährige keinen Führerschein hatte und offenbar zuvor Drogen zu sich genommen hatte. Der zweite kontrollierte PKW, ein Audi A 4, wurde von dem 22 - Jährigen Bruder gefahren. Der 22 - Jährige Pole hatte ebenfalls keinen Führerschein und offenbar auch Drogen vor Fahrt genommen. Beide mussten mit zur Blutentnahme. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Hungen: Zigaretten weg

Einbrecher waren in der Nacht zum Freitag in der Höhenstraße in Villingen unterwegs. Die Diebe hatten eine Tür des Lebensmittelmarktes aufgebrochen und dann offenbar zielgerichtet Zigaretten und Tabakwaren entwendet. Der angerichtete Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Grünberg: Zwei Fahrräder weg

Im Stangenröder Weg haben Langfinger gleich zwei Räder zwischen Samstag und Donnerstag mitgehen lassen. Die Täter hatten sich zunächst Zugang in eine Garage verschafft und dann die beiden Mountainbikes entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Auto beschädigt

Einen beträchtlichen Schaden haben Täter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen im Kropbacher Weg angerichtet. Die Täter hatten an der Fahrerseite mehrere Kratzer an dem Hyundai Tucson hinterlassen. Der Schaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Lich: Verkehrsunfallflucht zwischen Freitag und Mittwoch

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Bundesstraße aus Richtung Gießen kommend in Richtung Hungen. Kurz nach der Abfahrt zum Waldschwimmbad kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Er entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von ca. 250 Euro. Aufgrund der sichergestellten Fahrzeugteile, handelt es sich bei dem Fluchtfahrzeug sehr wahrscheinlich um einen Land Rover, Range Rover EVOQUE, Farbe anthrazit. Der Geländewagen müsste einen Frontschaden haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg, Telefon-Nr: 06401-91430.

Gießen: Fußgänger verletzt

Am Donnerstagabend (19.Dezember) um 17.35 Uhr überquerte ein 54-jähriger Fußgänger die Einmündung Bismarckstraße/Südanlage. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam aus Richtung Elefantenklo und wollte in die Bismarckstraße einbiegen. Dabei übersah er offenbar den Fußgänger, konnte jedoch einen Zusammenstoß durch bremsen verhindern. Der 54-jährige versuchte auszuweichen, kam dabei zu Sturz und verletzte sich. Der PKW-Fahrer fuhr dann aber einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen/Wieseck: Baustellenhindernis übersehen

In der Straße "Schöne Aussicht" wurde am Mittwoch (18.Dezember) eine Baustelle zurückgebaut. Dabei blieb vermutlich für kurze Zeit der Sockel einer Warnbake auf der Fahrbahn zurück. Den übersah ein 46-jähriger Verkehrsteilnehmer und überfuhr diesen. Dabei entstand ein Sachschaden an dem PKW in Höhe von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Dienstagmorgen (17.Dezember) um 8.45 Uhr als ein 75-jähriger Verkehrsteilnehmer die Hardtallee in Richtung Rodheimer Straße befuhr. In Höhe der Hausnummer 27 kam ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen und berührte dabei den Außenspiegel des 75-jährigen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen/Eichendorffring: Daihatsu touchiert

2000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Daihatsu nach einem Unfall von Mittwoch (18.Dezember) im Eichendorffring (Höhe 15-17). Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte gegen 16.00 Uhr den geparkten schwarzen Daihatsu an der Stoßstange. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Laut eines Zeugen könnte es sich um einen Paketzusteller handeln. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Verkehrsteilnehmer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

