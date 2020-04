Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrskontrollen an der Hauptstraße: Polizei ahndet gleich mehrere Verstöße - Monheim-Baumberg - 2004161

Mettmann (ots)

Am vergangenen Freitag (24. April 2020) hat die Kreispolizeibehörde Mettmann an der Hauptstraße in Baumberg gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei in einem Zeitraum von nur drei Stunden eine Vielzahl von Verstößen ahnden müssen.

Bei den Kontrollen von 14 bis 17 Uhr ging dem vor Ort tätigen Kradfahrer der Polizei dabei zum Beispiel zunächst ein 41-jähriger Mann aus Düsseldorf ins Netz, weil er nicht angeschnallt gefahren war. Als der Polizeibeamte den Fahrer des Opel Corsa kontrollierte, stellte er fest, dass der Düsseldorfer nur eine ausländische Fahrerlaubnis besitzt, welche er in Deutschland noch nicht fristgerecht umgetauscht hatte. Zudem wies sein Fahrzeug diverse technische Mängel auf. Die Folgen für den 41-Jährigen: Gegen ihn wurde eine Strafanzeige erstattet.

Nur 15 Minuten später, gegen 14:25 Uhr, gab es den nächsten "Treffer" - wieder war es die nicht eingehaltene Gurtpflicht, welche den Kradfahrer zu bewog, den Wagen eines 31-jährigen Monheimers anzuhalten. Weder der Halter selbst, welcher selbst auf dem Beifahrersitz saß, noch der 30-jährige Fahrer, als auch das mitfahrende Kind auf der Rückbank waren angeschnallt. Zudem hatte der Fahrer keinen Führerschein. Diese Fahrt führte daher zu zwei eingeleiteten Strafverfahren - sowohl gegen den Fahrer wegen des Fahrens ohne Führerschein, als auch gegen den Halter, weil dieser zugelassen oder angeordnet hatte, dass sein Auto von einem Fahrer ohne Führerschein gefahren wurde.

Erneute 15 Minuten später fiel dem Kradfahrer dann ein Fiat Ducato mit ausländischem Kennzeichen auf. Bei der Kontrolle vor Ort wurden an dem zwölf Jahre alten Fahrzeug dann gleich eine ganze Reihe von teilweise groben Mängeln festgestellt. So war die Feststellbremse defekt, die Reifen komplett abgefahren und Scheibenwischer hatte der Transporter gar keine. Zur Beweissicherung wurde das Fahrzeug daraufhin einer örtlichen Prüfinstitution vorgestellt. Hier wurden weitere erhebliche Mängel festgestellt: So war nicht nur die Lenkung lose, sondern das Fahrzeug auch großflächig durchrostet. Die Folgen für den 34-jährigen Fahrer aus Osteuropa: Sein Auto wurde sofort stillgelegt - zudem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

