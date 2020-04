Polizei Mettmann

POL-ME: Quadfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Haan - 2004159

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend (26. April 2020) ist bei einem Alleinunfall auf einem Feldweg an der Millrather Straße in Gruiten ein 19-Jähriger mit seinem Quad gestürzt. Dabei wurde der Haaner schwer verletzt.

Das war passiert:

Gegen 16:05 Uhr war der 19-Jährige mit seinem Quad über einen Feldweg an der Millrather Straße in Fahrtrichtung "Elp" gefahren. An einer Böschung beabsichtigte der junge Mann, auf ein etwa einen Meter höher gelegenes Feld zu fahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fiel die Böschung herunter. Der 19-Jährige konnte aus eigener Kraft wieder aus der Böschung klettern und seine Mutter anrufen, die wiederum Rettungskräfte alarmierte.

Bei dem Unfall wurde der Haaner schwer verletzt. Er wurde noch vor Ort von Rettungskräften behandelt. An dem Quad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

