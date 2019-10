Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Trecker landet nach Überholvorgang in Graben - Zeugenaufruf+++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, gegen 19.50 Uhr, kommt es auf der "Ocholter Straße" in Apen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Treckerfahrer leicht verletzt wird. Dieser wird von einem in Richtung Godensholt fahrenden, dunklen PKW VW Passat Kombi überholt. Der PKW Fahrer schaltet das Fernlicht aber zu früh wieder ein, wodurch der Treckerfahrer geblendet wird, nach rechts auf die Berme gerät, ein Verkehrsschild touchiert und schließlich im Straßengraben landet. Der Teckerfahrer, ein 19jähriger aus der Gemeinde Apen, wird leicht am Knie verletzt. Der Überholende entfernt sich anschließend. Eine Zeugin kann zum verursachenden Fahrzeug noch sagen, dass es sich um einen Passat mit runden Rückleuchten und vermutlich WST- Kennzeichen gehandelt hat, an dessen linken Scheinwerfer zudem lediglich Standlicht funktionierte. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede zu melden.

