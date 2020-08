Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/TUT) Benebelt und wiederholt ohne Führerschein hinterm Steuer 12.8.20

Trossingen (ots)

Bereits zum wiederholten Mal saß ein 60 Jahre alter Mann am Steuer eines Autos, obwohl er keinen Führerschein mehr hatte. Zudem gab ein Alkoholtestgerät einen Wert von über drei Promille aus. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die sofortige Einziehung des Autos und eine Blutprobe an. Der Kia des Mannes war der Trossinger Polizei bereits bekannt. Als eine Streife den Wagen am Nachmittag in der Hauptstraße erkannte, hielten die Beamten den Mann sofort an. Aufgrund der auffälligen Alkoholeinwirkung führten die Beamten bei dem Fahrer einen Atemalkoholtest durch, der eindeutig war. Ihm wurden sofort die Autoschlüssel abgenommen und die Staatsanwaltschaft informiert. Den Farher erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

