Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim/TUT) Radlerin überschlägt sich 12.8.20

Balgheim (ots)

Eine 64 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag auf dem Radweg zwischen Dürbheim und Balgheim wegen eines Fahrfehlers schwer gestürzt. Sie überschlug sich sich mit ihrem Damenrad und zog sich dabei mehrere Schürfungen und Prellungen am Körper zu. Da sie keinen Helm trug und deswegen auch eine Verletzung am Kopf hatte, musste sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, wo sie ambulant behandelt wurde. Am Fahrrad entstand ein geringer Schaden. Die Polizei empfiehlt vor dem Hintergrund einer wieder steigenden Anzahl von Fahrradunfällen im ersten Halbjahr 2020 beim Fahrradfahren immer einen Helm zu tragen. Denn ein Großteil von schweren Kopfverletzungen bei Fahrradunfällen lässt sich durch das Tragen eines Helmes nachweislich vermeiden. Dies gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene.

