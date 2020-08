Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen /Schwarzwald-Baar-Kreis) Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt (12.08.2020)

St. Georgen (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen davongetragen hat ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall gestern gegen 10.00 Uhr in der Hauptstraße. Ein 87-jähriger Opel-Fahrer bog von der Hauptstraße nach links in eine Hofeinfahrt und übersah hierbei den 61-Jährigen, der in diesem Moment mit seinem Piaggio-Roller entgegenkam. Beim seinem Versuch auszuweichen, stürzte er mit dem Zweirad und verletzte sich leicht. Durch den Zusammenstoß entstand am Opel Meriva des Unfallverursachers Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Den Schaden am Motorroller schätzte die Polizei auf rund 500 Euro.

