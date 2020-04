Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Katalysatoren von mehreren abgemeldeten Pkw in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 09. - 14.04.2020 kam es in der Ebkeriege zu dem Diebstahl von mehreren Katalysatoren. Unbekannte gelangten in der Güterstraße auf das umzäunte Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers, um dort von mindestens sechs angemeldeten PKW die Katalysatoren zu entwenden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen.

