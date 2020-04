Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mehrere Einbrüche in Wilhelmshaven - Unbekannte hebelten und schlugen Fenster ein - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte gelangten über die Ostertage auf bisher unbekannte Weise auf ein umfriedetes Firmengelände im Rüstringer Stadtpark. Dort brachen sie sowohl in das Büro als auch in die Werkstatt ein. Zu möglichem Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Außerdem wurden Unbekannte in der Genossenschaftsstraße durch den ausgelösten Alarm gestört. Dort wurde, vermutlich um die Zeit nach 23 Uhr, das Fenster zu den Räumlichkeiten der Babtisten Gemeinde eingeschlagen und das Gebäude betreten.

Der daraufhin ausgelöste Alarm schlug die Täter ohne Diebesgut in die Flucht.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Straße Ölhafendamm. Dort wurde versucht, die Tür eines Gemeinschaftsraumes aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelten die Täter das Fenster auf, um schließlich in dem Waschraum zwei Münzautomaten aufzubrechen. Am Banter Deich wurde außerdem das Fenster des Touristikgebäudes eingeschlagen.

Zu allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

