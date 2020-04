Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - beim Anfahren Motorradfahrer übersehen - leicht verletzt

Varel (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag, 14.04.2020, ereignete sich gegen 14:10 Uhr in der Waldstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades und eines Pkw. Die 67-jährige Führerin eines Pkw Volkswagen beabsichtigte vom Fahrbahnrand anzufahren, um sich in den Fließverkehr einzureihen. Dabei übersah sie ein die Waldstraße, in gleiche Richtung fahrendes Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der 18-jährige Motorradfahrer leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

