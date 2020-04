Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ergänzung zur Verkehrsunfallflucht in Schortens - Fahrzeugführer streift mit seiner Zugmaschine einen Zaun und flüchtet - Polizei sucht einen weißen Lkw mit einerseitlichen roten Aufschrift

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmittag, 14.04.2020, wurde in der Zeit von 11 - 14:30 Uhr Mittagszeit in der Graf-von-Galen-Straße der Gartenzaun einer Doppelhaushälfte beschädigt.

Nach bisherigem Sachstand streifte ein Lkw offensichtlich beim Wenden, der auf einer offenen Ladefläche mit weißen Säcken beladen gewesen war, die sogenannte Gabione. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich dieser Fahrzeugführer.

Ersten Hinweisen nach soll es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen weißen Lkw mit einer roten Aufschrift an der Seite gehandelt haben.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang, zum flüchtenden Lkw machen können oder aber Personen, die um die Mittagszeit im Bereich Feldhauser Straße mit Material beliefert wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461/918790 in Verbindung zu setzen.

