POL-WHV: Mehrere Einbrüche in Gartenlauben in Wilhelmshaven - unter anderem zerstören Unbekannte das gesamte Mobiliar

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Ostermontag, 13.04.2020, kam es in Bant zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben. Im Anton-Dohrn-Weg warfen bislang unbekannte Täter bei zwei Lauben die Fensterscheiben ein. In einer Laube wurde nahezu das gesamte Mobiliar zerstört, bei einer anderen mehrere Schränke durchwühlt und u.a. ein Fernseher entwendet, bei einem dritten Einbruch ist das Diebesgut derzeit nicht bekannt. Da sowohl das Einwerfen als auch das Zerstören des Inventars Geräusche verursacht haben muss, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die etwas Verdächtiges gehört, oder sogar den Abtransport des Fernsehers gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

