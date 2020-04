Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Geschwindigkeitsmessungen in Wilhelmshaven - trotz weniger Verkehr, teure Folgen - Geschwindigkeitsbeschränkungen sind Virus unabhängig!

Wilhelmshaven (ots)

Obwohl in dieser besonderen Corona-Zeit schon deutlich weniger Fahrzeugverkehr auf den Straßen unterwegs, konnte die Polizei in Wilhelmshaven kurz vor Ostern bei ihren Messungen einige Geschwindigkeitsverstöße feststellen. Am Donnerstagabend (09.04.) führten die Beamten in der Jadeallee in der Zeit von 20:45 - 23:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durch. In den knapp drei Stunden wurden u.a. drei bußgeldbewährte Verstöße festgestellt, was für die Fahrzeugführer kostspielige Folgen haben wird. Ein Fahrzeugführer wurde mit 74 gemessen, ein anderer mit 76 und ein dritter mit 88 km/h, was einen bzw. zwei Punkte in der Kartei, sowie Bußgelder in Höhe von 80, 100 und 160 EURO bedeuten. Erst kürzlich wurden die Zahlen zur Verkerhsunfallstatistik 2019 veröffentlicht und nach wie vor gelten Geschwindigkeitsverstöße bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit als einer der Hauptunfallursachen. Für die Sicherheit im Straßenverkehr möchte die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mit ihren Messungen langfristige Verhaltensänderungen herbeiführen: "Zu schnell gefahrene Geschwindigkeiten im Straßenverkehr sind in Corona-Zeiten genauso gefährlich und haben genau die gleichen Konsequenzen für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer!" betont Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell