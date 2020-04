Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven für den 12./13.04.2020

Wilhelmshaven (ots)

++ Versuchter Raub + Couragiertes Handeln eines Zeugen ++

Am 12.04.2020, gegen 10:15 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Bismarckstraße. Der Täter attackierte das 37-jährige Opfer von hinten, riss es zu Boden und schlug daraufhin auf das Opfer ein. Im Zuge dessen bemächtigte sich der Täter der Geldbörse des Opfers und durchsuchte diese erfolglos nach Bargeld, sodass er die Geldbörse wegwarf und flüchtete.

Ein couragierter Motorradfahrer wurde währenddessen auf die Situation aufmerksam und verfolgte den nun auf einem Fahrrad flüchtenden Täter bis zu einem Mehrfamilienhaus. Hierdurch konnten die eingesetzten Beamten zielgenau an die Adresse navigiert werden, an der sich der Täter verborgen hielt.

Durch das couragierte Handeln wurde die Personalienfeststellung des 34-jährigen Beschuldigten ermöglicht. Im Anschluss an die polizeilichen Ermittlungen wurde der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

++ Verstoß Pflichtversicherungsgesetzt ++

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Sonntagabend ein Elektrokleinstfahrzeug, ein sogenannter E-Scooter, in der Heppenser Straße auf, an dem ein grünes Versicherungskennzeichen montiert war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz seit dem 01.03.2020 für das Fahrzeug erloschen war. Gegen den 27-jährigen Wilhelmshavener wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem einsichtigen Fahrzeugführer untersagt.

++ Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln ++

In den frühen Morgenstunden des Ostermontags kontrollierten Polizeibeamten gegen 03:45 Uhr einen Pkw und dessen Fahrzeugführerin in der Paulstraße in Wilhelmshaven. Hierbei erlangten die Polizeibeamten Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführerin. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest mittels Urin verlief positiv auf THC und Amphetamine.

Der 41-jährigen Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens waren die Folge.

Ferner stellte sich heraus, dass für den genutzten Pkw der Marke VW kein Versicherungsschutz bestand. Diesbezüglich wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen die Halterin eingeleitet.

++ Verkehrsunfallfluchten ++

Unerlaubt vom Unfallort entfernte sich am 12.04.2020, gegen 09:45 Uhr, der Verursacher eines Verkehrsunfalles in der Preußenstraße. Nach Zeugenangaben habe ein dunkler Pkw der Marke Daimler zunächst die Weichselstraße in Fahrtrichtung Osten mit hoher Geschwindigkeit befahren. An der Kreuzung Preußenstraße sei der Pkw in diese abgebogen und sei dem Straßenverlauf in Richtung Norden gefolgt. Offensichtlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam der Daimler nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke VW. Durch die Kollision wurde der VW teilweise auf den Gehweg der Preußenstraße versetzt. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Von einer weiteren Verkehrsunfallflucht erhielt die Polizei Wilhelmshaven am 12.04.2020, gegen 14:00 Uhr, Kenntnis. In der Straße "Zum Ehrenfriedhof", im Bereich des Stadtparks, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Straßenlaterne. Aufgrund der Kollision wurde die Straßenlaterne beschädigte und knickte um. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Am 12.04.2020, in der Zeit von 16:10 Uhr bis 16:40 Uhr, beschädigte ein weiterer unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Audi A6 auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins Rüstringen. Auch in diesem Fall entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Verkehrsunfall wurde zur Anzeige gebracht; ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

In allen Fällen werden Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallgeschehen bzw. zu dem Unfallverursacher machen können, gebeten, sich an die Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu wenden.

