Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever 09.04. - 13.04.2020

Jever (ots)

++ Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Unterschlagung eines Personalausweises ++

Jever. Am 10.04.2020, um 16.00 Uhr stellt eine Funkstreifenwagen- besatzung des Polizeikommissariats Jever im Rahmen der Streife an der Einmündung Mühlenstraße/Sillensteder Straße einen 17-Jährigen aus Jever fest, der offensichtlich im Begriff war, sich einen Joint zu drehen. Im Rahmen einer erfolgten Kontrolle beschlagnahmten die Beamten eine geringe Menge Marihuana sowie einen fremden Personalausweis. Diesen Ausweis habe er angeblich im letzten Jahr in einer Discothek gefunden und noch nicht abgegeben. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Unterschlagung eingeleitet.

++ Sachbeschädigung an Pkw ++

Jever. Am 11.04.2020, gegen 01.00 Uhr haben unbekannte Täter eine Laterne gegen einen auf der Auffahrt eines Hauses in der Königsberger Straße geparkten Pkw geworfen und diesen dadurch beschädigt. Anwohner hörten zur Tatzeit lärmende Personen. Zeugen, die Angaben zu den Personen oder zur Tat machen können sowie der noch unbekannte Eigentümer der Laterne werden gebeten, sich bei der Polizei in Jever unter 04461/92110 zu melden.

++ Verkehrsunfall ++

Schortens. Am 11.04.2020, um 12.00 Uhr befuhr der 88-Jährige aus Jever mit seinem Pkw den Klosterweg in Richtung Ostiem. Vermutlich in Folge Unachtsamkeit fuhr dieser auf einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw auf. Der 88-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Beide Pkw wurden allerdings beschädigt. Der Verursacher wurde vor Ort mündlich und somit gebührenfrei verwarnt.

++ Nach Unfall in Hecke zum Stehen gekommen ++

Sande. Am 11.04.2020, um 10.50 Uhr, fuhr der 36-Jährige Sander vom Parkplatz der Apotheke nach rechts auf die Hauptstraße. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, der die Hauptstraße in Rtg. Osten befuhr. Durch die Wucht der Kollison wurde der Pkw des 60-jährigen Vorfahrtberechtigten in eine Hecke eines angrenzenden Grundstückes geschleudert, die dadurch beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand.

++ Ordnungswidrigkeitenanzeige in Zusammenhang Corona-Schutzmaßnahmen ++

Sande-Cäciliengroden. Am 09.04.2020, um 21.45 Uhr, meldeten Anwohner der Polizei, dass der Eigentümer einer Ferienwohnung aus Nordrhein-Westfalen soeben angereist sei. Die Beamten des Polizeikommissariats Jever trafen in der Wohnung den 62-Jährigen Eigentümer mit seiner 59-Jährigen Lebensgefährtin an. Beide gaben an, bis nach Ostern dort verweilen zu wollen. Auf Hinweis der gültigen aktuellen Rechtslage zum Aufenthaltsverbot in Zweit- und/Ferienwohnungen wurden die beiden aufgefordert, die Wohnung bis zum nächsten Tag wieder zu verlassen und sich zum Erstwohnsitz zu begeben. Gegen beide Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zusatz: Im PK-Bereich gingen einige Meldungen ein, dass Personen feiern oder gegen das Kontaktverbot/Abstandsgebot verstoßen würden. Überprüfungen ergaben allerdings keine Verstöße. Es wurden Hinweise zur aktuellen Rechtslage gegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell