Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel 10. - 12.04.2020

Varel (ots)

Betrunken mit dem Pkw zum Einkauf

Am Karsamstag gegen 21:30 Uhr fuhr eine 55-jhr. Frau in Bockhorn mit ihrem Pkw zum Einkauf bei einem Discounter und fiel hierbei einem Zeugen aufgrund einer vermuteten Alkoholisierung auf. Beamte des Polizeikommissariats Varel stellten bei einer Kontrolle einen Atemalkoholwert von 1,69%o fest und leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Im Zuge dessen erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines.

Unfallflucht

In Zetel kam es am Samstagmittag zwischen 12:10 und 12:25 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher fuhr gegen die hintere Stoßstange eine roten Audi und fuhr davon. Der Schaden am Audi wird auf ca. 1500EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Varel unter 044519230 oder bei der Polizeistation Zetel unter 044534799 zu melden.

