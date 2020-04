Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++

Varel (ots)

Am Freitag, gegen 01:00 Uhr, wird der Polizei ein Verkehrsunfall an der Einmündung Jaderberger Straße/Rodenkirchener Straße gemeldet. Ein 24-jähriger Pkw-Führer war mit seinem Pkw Audi nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine an der Einmündung befindliche Verkehrsinsel überfahren. Dabei wurden mehrere Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne beschädigt. Mit dem beschädigten Fahrzeug setzte der Verursacher seine Fahrt zu einem nahegelegenen Parkplatz fort. Dort konnte er von den eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden. Bei der Überprüfung wurde in der Atemluft des Verursachers Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,93 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

