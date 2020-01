Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Drei Jugendliche nach Pkw-Aufbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 17 Jahren sind in der Nacht zu Donnerstag festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, um 01:40 h Autos an der Feldstraße aufgebrochen zu haben. Ein Zeuge hatte die Jugendlichen aus Recklinghausen beobachtet, wie sie an Türgriffen verschiedener Autos rüttelten und mit einem Gegenstand von Auto zu Auto gingen. Das Trio konnte in der Nähe angetroffen und überprüft werden. Sie hatten Aufbruchwerkzeug und mögliches Diebesgut dabei. Die drei wurden vorläufig festgenommen und mussten mit zur Wache. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie den Erziehungsberechtigten übergeben.

