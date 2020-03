Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus

Northeim (ots)

37154 Northeim-Brunstein, Domänenstraße, 15.02.2020 - 29.02.2020,

Northeim (Gro)

Im Zeitraum der zurückliegenden zwei Wochen brachen bisher Unbekannte in ein zur Zeit leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Domänenstraße in Brunstein ein. Zu einem Entwendungsschaden kam es augenscheinlich nicht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Northeim zu melden.

