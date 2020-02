Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung (kal)

Einbeck (ots)

Am 29.02.2020, 04:30 Uhr, kam es in einer Einbecker Gaststätte zu einer Körperverletzung. Ein bislang noch unbekannter Täter soll dem 41-jährigem, weiblichem Opfer, mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

