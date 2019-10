Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Neulouisendorf- Verkehrsunfall/ 2-jähriges Kind schwer verletzt

Kalkar-Neulousiendorf (ots)

Am Montag (07. Oktober 2019) gegen 17.05 Uhr kam es auf der Neulouisendorfer Straße zwischen der Loefsche Straße und der Kalkarer Straße zu einem folgenschweren Unfall, bei dem ein 2-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Der 2-Jährige lief von seinem Wohnhaus unvermittelt auf die Neulouisendorfer Straße, die an dieser Stelle keine Geschwindigkeitsbegrenzung aufweist. Zwei hinter einander fahrende Autos, die zu dieser Zeit auf der Neulouisendorfer Straße in Fahrtrichtung B67 unterwegs waren, versuchten durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern. Dem vorausfahrenden Fahrzeug gelang dies noch knapp. Dem Fahrer im dahinter fahrenden Ford Transit gelang es trotz Ausweichmanöver nicht einen Zusammenstoß zu verhindern und er erfasste das Kind. Beide Fahrzeuge stoppten sofort und der 71-jährige Gocher, der den Ford Transit fuhr, sowie die Insassen des vorfahrenden Autos, leisteten umgehend erste Hilfe. Der Junge wurde mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

