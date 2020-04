POL-WHV: Pressemeldung Stadt Wilhelmshaven 10. - 12.04.20202

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Sachbeschädigung/Vandalismus In der Nacht zu Samstag wurden drei junge Männer im Bereich einer Baustelle in der Jadeallee erwischt. Es wurde festgestellt, dass sie Toiletten verstopft und so Baucontainer unter Wasser gesetzt haben. Im Nahbereich wurden weitere Beschädigungen festgestellt. Die Ermittlungen, ob diese Schäden auch den festgestellten Personen zugerechnet werden können, dauern an.

Samstagabend kam es zu einem ähnlichen Sachverhalt auf einer Baustelle in der Schellingstraße. Vor Ort wurden mehrere Scheiben zerstört. In Tatortnähe wurde drei jungen Männer im Alter von 21 - 29 Jahre angetroffen. Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen an.

Kneipenbesuch trotz Kontaktverbot Freitagabend wurden in einer Gaststätte sechs Gäste und der Gastwirt angetroffen. Das "private" Treffen wurde aufgelöst und es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die Personen wegen des Verstoßes gegen das Kontaktverbot eingeleitet

Trunkenheitsfahrt Samstagnacht wurde ein Pkw in der Schützenstraße kontrolliert, nachdem er zuvor der Streife durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war. Beim 25-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Alkoholwert von 1,52 Promille. Es wurde daher eine Blutprobe angeordnet. Der mitgeführte Führerschein wurde sichergestellt. Dabei wurde dann festgestellt, dass es sich vermutlich um eine Totalfälschung handelt. Es wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

In derselben Nacht gegen 03:30 Uhr wurde bei einer weiteren Kontrolle bei einem 19-jährigen Pkw-Fahrer Beeinflussung durch Drogen festgestellt. Nach einem Vortest wurde auch in diesem Fall eine Blutprobe angeordnet. Der junge Mann muss sich jetzt einem Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.

