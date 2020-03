Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Pkw Aufbrüche und versuchter Einbruch angezeigt.

Kierspe (ots)

Pkw Aufbrecher aktiv Am Brahmsweg machten sich Unbekannte in der Nacht zum Dienstag an einem VW Touran zu schaffen. Die Täter nahmen u.a. eine Bohrmaschine, Messgeräte und Werkzeugbehälter aus dem Fahrzeug mit. Zudem wurde der Lack zerkratzt.

Am Krähennocken wurde bei einem Skodaaufbruch in der Nacht zum Dienstag lediglich ein Schlüssel für einen Fahrradträger entwendet.

In der gleichen Nacht hebelten unbekannte Einbrecher mit einem Brecheisen an den Fensterläden einer Waldhütte in Willertshagen. Die Sicherungsvorkehrungen hielten dem Ansinnen stand und die Täter mussten ohne Beute von dannen ziehen. Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

