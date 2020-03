Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher versuchen es am Wochenende.

Iserlohn (ots)

Einbrecher scheitern In Lössel scheiterten unbekannte Täter bei dem Versuch, in ein dortiges Haus (Kühlenberg) einzubrechen. Tatzeitraum war hier das letzte Wochenende, wobei die Täter Hebelspuren an einem rückwärtigen Fenster hinterließen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Iserlohn erbeten.

