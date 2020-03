Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Portemonnaie gestohlen

Hemer (ots)

76 jähriger Seniorin Geldbörse gestohlen. Eine Hemeranerin erstattete am gestrigen Nachmittag auf der Polizeiwache ein Anzeige, das ihr während des Einkaufes (Tatzeit gegen 14:30 Uhr) in einem Supermarkt an der Elsa-Brandström-Straße die Geldbörse entwendet worden war. Kurze Zeit später erschien eine Mitarbeiterin des Supermarktes und brachte die geleerte Geldbörse zurück. Hinweise zu den vermeintlichen Dieben nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell