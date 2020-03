Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 17 - Jähriger nach Raubüberfall in U - Haft.

Iserlohn (ots)

Am 23.01.2020, um 22.45 Uhr wurde ein 17-Jähriger in der Iserlohner Innenstadt von einem teilmaskierten gleichaltrigen Täter unter Vorhalt eines Messers ausgeraubt. Ihm wurde u.a. das Bargeld und das Handy entwendet, im Anschluss begab sich der Täter mit dem Geschädigten zum Geldautomaten am Bahnhof. Dort musste der Geschädigte, der während der Tatausführung auch noch mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde, Bargeld abheben und dieses dem Täter aushändigen. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein dringender Tatverdacht gegen einen Hemeraner begründet werden. Bei der Festnahme und einer Wohnungsdurchsuchung konnten Beweismittel aufgefunden werden. Gegen den einschlägig polizeilich bekannten jungen Mann wurde am Mittwoch, 18.03.2020 beim Amtsgericht in Iserlohn ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell