Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vorfahrt missachtet - über 10.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit ihrem Volvo befuhr am Mittwoch, 13.11.2019, gegen 17.30 Uhr, eine 58 Jahre alte Frau die B 317 in Richtung Zell und wollte in Höhe der Shell-Tankstelle nach links in Richtung Schopfheim abbiegen. Sie übersah dabei einen entgegenkommenden 52-jährigen in seinem Mazda. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem hoher Sachschaden entstand. Personen wurden keine verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

