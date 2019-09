PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 30.09.2019

Limburg (ots)

1. 44-Jähriger verletzt in der Obertorstraße aufgefunden, Brechen, Niederbrechen, 28.09.2019, 08.00 Uhr,

(pl)Am Samstagmorgen ist ein 44-jähriger Mann gegen 08.00 Uhr in der Obertorstraße in Niederbrechen am Boden liegend aufgefunden und aufgrund seiner Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben des alkoholisierten 44-Jährigen, habe er am Freitagabend die Shisha-Bar in der Limburger Straße besucht. Irgendwann im Verlauf des Abends oder der Nacht sei er dann von zwei Männern nach Zigaretten gefragt und von einer dritten Person plötzlich ins Gesicht geschlagen worden. Später habe er dann auch noch den Verlust seines mitgeführten Bargelds feststellen müssen. Aufgrund seiner Alkoholisierung konnte sich der Geschädigte nicht mehr an die genaue Tatörtlichkeit, den Ablauf und den Tatzeitpunkt erinnern. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Hinweisgeber oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. 12-Jähriger geschubst, Limburg, Schiede, 27.09.2019, 16.15 Uhr,

(pl)Ein 12-jähriger Junge wurde am Freitagnachmittag beim Überqueren der Lichfieldbrücke von einem unbekannten Täter geschubst und bei dem anschließenden Sturz leicht verletzt. Der 12-Jährige überquerte gegen 16.15 Uhr von der Innenstadt kommend die Brücke, als er auf Höhe des Treppenabgangs geschubst wurde daraufhin stürzte. Der Täter soll ca. 20 Jahre alt, etwa 1,80- 1,90 Meter groß gewesen sein und ein nordafrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben. Bekleidet sei er mit einem roten Trainingsanzug mit weißen Streifen gewesen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Fiat Transporter gestohlen, Limburg, Weilburger Straße Sonntag, 29.09.2019, 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr (ku)Unbekannte Täter hatten es am frühen Sonntagabend in Limburg auf einen Transporter der Marke Fiat abgesehen. In der Weilburger Straße in Limburg schlugen die Diebe in einem nur zweistündigen Tatzeitraum zu und entwendeten zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen LM-TM 116 von einem Firmengelände. Im Auto lagerte eine Baumaschine. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Einbruch in Bürogebäude - Briefmarken gestohlen Weilburg, Viehweg Donnerstag, 26.09.2019, 20:00 Uhr bis Freitag, 27.09.2019, 08:00 Uhr (ku)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude im Industriegebiet in Weilburg ein und entwendeten Briefmarken im Wert von rund 500 Euro. Die Täter näherten sich dem Gebäude über die Rückseite, hebelten ein Fenster auf und gelangten so in ein Gemeinschaftsbüro. Hier befanden sich die Briefmarken in einer unverschlossenen Schreibtischschublade. Andere Räumlichkeiten der Firma wurden ergebnislos durchsucht. Das Kommissariat 21/22 der Limburger Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06431) 91400 entgegen.

5. Versuchter Einbruch in Gaststätte Selters, Niederselters, Bahnhofstraße Montag, 30.09.2019, 01:00 Uhr bis 04:30 Uhr (ku)Einbrecher scheiterten in der Nacht zum Montag an der zweifachen Sicherung eines Fensters. Die Täter schlugen zwischen 01:00 Uhr und 04:30 Uhr eine Fensterscheibe zum Gastraum der Gaststätte ein, gelangten jedoch nicht ins Innere, da das Fenster durch ein weiteres Schloss gesichert war. Daraufhin flohen sie in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 zu melden.

6. Einbruch in Hotelzimmer - Pumps gestohlen Weilburg, Hainallee Samstag, 28.09.2019, 16:50 Uhr bis Sonntag 29.09.2019, 01:05 Uhr (ku)Ungewöhnliche Beute machten Diebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Nachdem unbekannte Täter eine Zimmertür im Hotel gewaltsam aufbrachen, entwendeten sie ein Paar rosafarbene Pumps der Marke "Konstantin Starke" im Wert von ca. 150 Euro. Durch das gewaltsame Aufbrechen der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Das Kommissariat 21/22 der Limburger Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06431) 91400 entgegen.

7. Fensterscheibe an BMW eingeschlagen Bad Camberg, Pendlerparkplatz Sonntag, 29.09.2019, 16:10 Uhr bis Montag, 30.09.2019, 07:30 Uhr (ku)In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe der Beifahrertür eines BMW ein, durchwühlten den Innenraum und entwendeten aus dem Handschuhfach den Fahrzeugschein des Fahrzeugs. Das Auto parkte auf dem Pendlerparkplatz an der Beuerbacher Landstraße. Durch das Einschlagen der Scheibe entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 zu melden.

8. Pkw-Anhänger gestohlen Hadamar, Oberweyer, Auf den Sechsmorgen Freitag, 27.09.2019, 19:00 Uhr bis Sonntag, 29.09.2019, 11:00 Uhr (ku)In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagvormittag haben es Diebe in der Straße Auf den Sechsmorgen in Hadamar auf einen silbernen Pkw-Anhänger der Marke Eduards abgesehen. Der Anhänger war in einem Hof abgestellt und trug das amtliche Kennzeichen LM-DN 505. Der Wert des Anhängers beträgt ca. 7200 Euro. Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 zu melden.

9. Zwei verletzte Personen nach Unfall zwischen Motorroller und Pkw Hadamar, Mainzer Landstraße Samstag, 28.09.2019, 15:10 Uhr (ku)Am Samstagnachmittag kam es auf der Mainzer Landstraße in Hadamar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Motorrollerfahrer und sein 15-jähriger Mitfahrer verletzt und in der Folge in ein Limburger Krankenhaus transportiert wurden. Ein Pkw beabsichtigte von der Mainzer Landstraße nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes zu fahren, als der Motorroller verkehrswidrig links an diesem vorbeifuhr. Im Abbiegevorgang kam es dann zum Zusammenstoß. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem Motorroller technische Veränderungen vorgenommen wurden, weshalb dieser von der Polizei sichergestellt wurde.

10. Unfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz Limburg, Westerwaldstraße Samstag, 28.09.2019, 12:40 Uhr - 12:55 Uhr (ku)Am Samstagmittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in einem Zeitraum von nur 15 Minuten zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Citroen C4 beschädigt wurde. Die Besitzerin hatte ihren Pkw gegen 12:40 Uhr auf dem letzten Parkplatz unter einer Überdachung abgestellt. Als sie wenig später vom Einkaufen zurückkehrte, musste sie eine frische Beschädigung am hinteren, rechten Kotflügel feststellen. Die Beschädigung wies grünen Fremdlack auf. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

11. Unfallverursacher flüchtet Brechen, Oberbrechen, Rosenstraße Samstag, 28.09.2019, 12:00 Uhr bis Sonntag, 29.09.2019, 09:20 Uhr (ku)Rund 1500 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person in Oberbrechen an einem geparkten Auto. Die Besitzerin des Seat Ibizas parkte diesen am Samstag gegen 12:00 Uhr am Straßenrand. Am Morgen des 29.09.2019 stellte sie fest, dass jemand gegen die vordere Fahrerseite ihres silbernen Kleinwagens gefahren war. Der oder die Verantwortliche war jedoch weggefahren, ohne sich um die Begleichung des Schadens zu kümmern. Die Polizeistation Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 91400 entgegen.

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen