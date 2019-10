Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Wismar (ots)

Gestern Abend ereignete sich ein Auffahrunfall bei Gägelow. Ein 80-jähriger Mann, der die B 105 von Wismar in Richtung Gägelow befuhr, bemerkte offenbar zu spät, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug die Geschwindigkeit reduziert hatte. Infolge der Kollision verletzten sich zwei Personen leicht und wurden mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 EUR. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Für die Dauer von ca. 50 Minuten wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell