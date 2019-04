Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Werra-Meißner-Kreis - Brand eines Wohnhauses in Wanfried

Kassel (ots)

Am Samstag, 27.4.2019, um 0.35 Uhr, wurde der Brand eines Wohnhauses in der Ringstraße in Wanfried gemeldet. Ein Nachbar wurde durch das Signal eines Rauchmelders auf das Brandgeschehen aufmerksam, das im Hauseingangsbereich des Treppenhauses entstanden war. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Wanfried und Aue wurden die Flammen bekämpft. Mehrere Anwohner konnten durch sie über rückwärtige Balkone gerettet werden. Zwei weibliche Bewohnerinnen (57 und 79 Jahre alt) erlitten Verletzungen durch Rauchgasintoxikation und wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Drei Notärzte und fünf Rettungswagen versorgten die Bewohner. Das Haus ist momentan unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Werra-Meißner geführt. Zur Brandentstehung und zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Westphal, Polizeihauptkommissar

