Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbecher in Kirche

Altena (ots)

Gestern Abend, 22.03., gegen 23 Uhr, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter die Holztür der Kirche der evangelischen Kirchengemeinde - An der Kirche - aufgehebelt hatten. Die Täter gelangten so in die Kirche. Über Art und Umfang der Beute, können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinwiese zu den Unholden nimmt die Polizei in Altena entgegen.

