Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mercedes geklaut, Skoda geknackt

Kierspe (ots)

Pkw komplett entwendet In der Nacht von Samstag zum gestrigen Sonntag, 12 Uhr, wurde der graue Mercedes Benz GLK 220 CDI 4 Matic mit dem amtlichen Kennzeichen MK-LS 568 vom rechten Fahrbahnrand des Schillerweges gegenüber Haus Nr. 9 komplett entwendet.

Sachdienliche Hinweise zu den Pkw Dieben und/oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Bei einem Pkw Aufbruch an der Osemundstraße in der Nacht zum gestrigen Sonntag wurde der dort stehende graue Skoda Karoq geöffnet und eine Sonnenbrille, eine Tankkarte und persönliche Papiere mitgenommen. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise ebenfalls an die Polizei in Meinerzhagen erbeten.

