Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Brände und Geldbörsendiebstahl angezeigt.

Iserlohn (ots)

Zwei Brände gemeldet Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, musste die Feuerwehr einen Stapel Zeitungen an der Schützenstraße löschen. Diese hatten unbekannte angezündet. In der Nacht zum Samstag brannte in Dröschede am Kalkofen ein Altkleidercontainer. Diesen angezündeten Container musste die Feuerwehr ebenfalls ablöschen. Es entstand Sachschaden, die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Taschendiebe immer noch erfolgreich Am Freitag, gegen 15 Uhr, wurde einer 81 jährigen Iserlohnerin bei Einkäufen im Bereich "Green Building" Im Wiesengrund die Geldbörse mit persönlichen Papieren und Bargeld gestohlen.

