POL-HM: Radfahrer bei Unfall verletzt - Verursacher begeht Fahrerflucht

Am Sonntag (26.01.2020) kam es im Bahnhofskreisel in Hameln zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, bei dem dieser leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern.

Gegen 15.15 Uhr befuhr ein 58 Jahre alter Mann auf seinem Pedelec den Bahnhofskreisel am Bahnhofsplatz. An der Einmündung Kreuzstraße wurde dem Hamelner von dem Fahrzeugführer eines schwarzen SUV die Vorfahrt genommen. Trotz einer Gefahrenbremsung stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich dabei. An seinem Pedelec entstand zudem Sachschaden.

Bei dem SUV Fahrer soll es sich nach Angaben einer 36 Jahre alten Zeugin um einen ca. 50 Jahre alten Mann handeln, der einen Schal, oder Rollkragenpullover getragen habe.

Sowohl die Zeugin, als auch der 58-Jährige konnten vom Kennzeichen des SUV lediglich das Fragment EN-X ablesen.

Der Fahrzeugführer des SUV hielt nach dem Sturz des Radfahrers kurz an, setzte seine Fahrt unmittelbar darauf allerdings wieder fort und entfernte sich über die Bahnhofstraße vom Unfallort.

Der verletzte Zweiradfahrer suchte nach dem Vorfall selbstständig einen Arzt auf.

Die Polizei ermittelt gegen den bisher unbekannten SUV Fahrer wegen einer fahrlässigen Körperverletzung zum Nachteil des 58-Jährigen und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hameln, unter der Telefonnummer 05151/933-222, zu melden.

