Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Urkundenfälschung

Bad Pyrmont (ots)

Am 27.01.2020, gegen 22:40 Uhr, wurde auf der Ortsdurchfahrt Reher, in Fahrtrichtung Nordrhein Westfalen, ein 27jähriger rumänischer Staatsbürger aus Barntrup in einem Pkw Alfa Romeo mit polnischen Kennzeichen angehalten. Zwei Kinder auf der Rückbank waren nicht angeschnallt, Führerschein und Fahrzeugschein konnten nicht vorgezeigt werden. Zudem sprach der Mann kaum Deutsch. In Anbetracht der Uhrzeit und des Umstandes, dass für den Mann kein Fahrverbot eingetragen war, glaubte die Polizeistreife seinen Beteuerungen, im Besitz einer rumänischen Fahrerlaubnis zu sein und ließ ihn mit seiner Familie nach Hause fahren. Bei einer späteren zeitaufwändigen Überprüfung wurde ermittelt, dass ihm sein rumänischer Führerschein im Mai letzten Jahres weggenommen wurde, weil er bei einer Polizeikontrolle von einem Dokumentenprüfer als Totalfälschung erkannt worden war. Die Kennzeichen gehören vermutlich zu einem Pkw der Marke Audi und nicht zu dem Alfa Romeo. Neben der Urkundenfälschung mit den Kennzeichen werden dem Mann jetzt zwei Taten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell