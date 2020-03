Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Die Märkerinnen und Märker halten sich offensichtlich - Größtenteils - an die "Stay at home" Appelle.

Märkischer Kreis (ots)

So waren von Freitagabend bis zum Sonntagmittag keine besonderen Einsätze im Zusammenhang mit "Corona" zu verzeichnen.

Unverbesserliche, wie die Betreiber eines Bistro in Hemer(21.03., 22:15 Uhr), eines Café in Halver (21.03., 23 Uhr) und eines Grills in Balve (21.03., 23:30 Uhr) mussten jedoch im Rahmen der Amtshilfe mit dem Ordnungsamt zum Schließen aufgefordert werden. Platzverweise wurden ausgesprochen, Anzeigen/Berichte wurden gefertigt.

Bei kleineren Ruhestörungen u.a. auf Spielplätzen im Märkischen Kreis wurde auf die Notwendigkeit der Schließung hingewiesen.

Die Polizei des Märkischen Kreises bedankt sich bei allen Märkerinnen und Märkern für ihr bislang umsichtiges Verhalten. Machen Sie weiter so.

